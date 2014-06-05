阿里巴巴集团购入广州恒大足球俱乐部50%的股份

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透北京6月5日 - 阿里巴巴集团董事会主席马云和恒大集团董事局主席许家印在周四的一新闻发布会上表示，阿里巴巴已同意购入广州恒大足球俱乐部50%的股份。
两家公司未立即给出投资数字，不过中国媒体周四稍早称，总投资可能为12亿元人民币(1.92亿美元)。(完)
(编译 王洋; 审校 戴素萍)
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路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。