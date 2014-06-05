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娱乐体育 | 2014年 6月 5日 星期四 12:44 BJT

阿里巴巴集团购入广州恒大足球俱乐部50%的股份

路透北京6月5日 - 阿里巴巴集团董事会主席马云和恒大集团董事局主席许家印在周四的一新闻发布会上表示，阿里巴巴已同意购入广州恒大足球俱乐部50%的股份。

两家公司未立即给出投资数字，不过中国媒体周四稍早称，总投资可能为12亿元人民币(1.92亿美元)。(完)

(编译 王洋; 审校 戴素萍)

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