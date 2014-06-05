阿里巴巴以12亿元购入恒大足球俱乐部50%股份（更新版）

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路透北京6月5日 - 中国最大的电子商务公司阿里巴巴集团周四同意以12亿元人民币(1.92亿美元)买入广州恒大足球俱乐部50%股权。

恒大地产(3333.HK)主席许家印周四在与阿里巴巴董事会主席马云举行的联合记者会上表示，交易完成后，恒大地产在该俱乐部持股将减半至50%。

在阿里巴巴准备首次公开发行(IPO)的同时，该公司及其联属企业也在传统电子商务领域以外迅速扩张，投资金融、娱乐领域，并在香港成立一家电影公司。

“我们不是在足球上投资，而是在娱乐上投资，”马云称。“阿里巴巴未来的策略着眼于健康和娱乐。”

恒大足球俱乐部将发行新股，并邀请20家战略投资者参与，扩大股权后每家战略投资者将各持股2%。这将使阿里巴巴和恒大地产最终持股均降至30%。

许家印称，届时该俱乐部将持有24亿元人民币现金。“当条件适合俱乐部上市时，就会上市，”他说。

“我们希望通过互联网和科技帮助传统企业转型，”马云补充称。“阿里巴巴不做房地产，但会支持恒大这样的房地产企业。”

0526GMT，恒大地产在香港市场股价涨3.61%报3.73。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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