阿里巴巴收购UCWeb剩余股权 将与后者组建移动事业群（更新版）

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路透北京6月11日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团正不断扩展其业务版图。该公司周三宣布，将收购中国手机浏览器公司UCWeb剩余股权，并将和其组建UC移动事业群。

“此次整合将创中国互联网史上最大规模合并。”阿里巴巴在其微博上称，此项交易将使用股票加小部分现金的形式完成。但其未透露具体并购金额。

根据阿里巴巴5月公布的美国IPO(首次公开发行)文件，其目前已拥有UCWeb 66%的股份。

阿里巴巴并表示，UCWeb首席执行官俞永福将担任该事业群总裁，并进入阿里巴巴战略决策委员会。

UCWeb官网显示，目前该公司有两项主营业务：第一项就是UC起家的移动浏览器业务，该浏览器在全球活跃用户现已超过5亿，其中海外用户超过1亿，在中国占据超过50%的市场份额；第二项是2012年正式上线的九游业务，该业务现已成为中国第二大移动游戏运营平台。

俞永福此前还透露，去年在完成阿里对UC的入股后，双方就已开始移动搜索业务合作，其神马搜索的业务团队中整合了阿里巴巴的“一搜”技术团队和业务，神马搜索还会和阿里巴巴在产品、资源等层面进行更加深入的合作。

在阿里巴巴准备美国IPO的同时，该公司及其联属企业也在传统电子商务领域以外迅速扩张，投资金融、娱乐领域，并在香港成立一家电影公司。上周并同意以12亿元人民币买入广州恒大足球俱乐部50%股权。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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