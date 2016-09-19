阿里巴巴旗下菜鸟网络暂无新融资计划 海外布局东南亚是重点

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透杭州9月19日 - 中国菜鸟网络CEO童文红周一表示，今年初菜鸟做了一轮融资，目前现金储备充裕，未来肯定需要再融资，但下一轮融资还没有时间表；此外公司副总裁万霖谈到，未来跨境物流的海外布局，东南亚肯定是重点。
菜鸟网络是中国最大电子商务企业阿里巴巴集团(BABA.N)旗下的物流分支。童文红在接受记者访问时并称，下一轮融资需结合经济发展、公司业务发展、资本市场环境等来确定，正常情况下希望年初的融资能够支持一年到一年半的发展。
“未来肯定需要再融资，菜鸟是一家很年轻的公司，需要大的投入，”她说。
菜鸟网络今年3月已完成一轮融资，此轮融资中的投资者包括新加坡国有投资机构淡马锡控股 、新加坡政府投资公司(GIC)、马来西亚国库控股公司和中国的春华资本，但并未透露融资额等细节。
童文红在谈及此前阿里巴巴及菜鸟网络受美国监管部门调查一事时指出，作为菜鸟网络要履行的职责是真实的反映，真实的给到数据，之前的结果已经说明一切了。
“我们按要求如实提供材料，我相信若有问题，他们（SEC）会再来找我们，但没有人来找我们，那就应该没有问题了。”她表示。
阿里巴巴此前表示，美国证券交易委员会(SEC)正对该公司的会计操作展开调查，以确定是否违反美国联邦法律。而SEC的调查重点在于，该公司与中国几家快递公司拥有的物流企业菜鸟网络的会计操作，以及阿里巴巴在“光棍节”当天的经营数据。（完）
(发稿 林琦；撰写 边竞；审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。