阿里巴巴旗下菜鸟网络暂无新融资计划 海外布局东南亚是重点

路透杭州9月19日 - 中国菜鸟网络CEO童文红周一表示，今年初菜鸟做了一轮融资，目前现金储备充裕，未来肯定需要再融资，但下一轮融资还没有时间表；此外公司副总裁万霖谈到，未来跨境物流的海外布局，东南亚肯定是重点。

菜鸟网络是中国最大电子商务企业阿里巴巴集团(BABA.N)旗下的物流分支。童文红在接受记者访问时并称，下一轮融资需结合经济发展、公司业务发展、资本市场环境等来确定，正常情况下希望年初的融资能够支持一年到一年半的发展。

“未来肯定需要再融资，菜鸟是一家很年轻的公司，需要大的投入，”她说。

菜鸟网络今年3月已完成一轮融资，此轮融资中的投资者包括新加坡国有投资机构淡马锡控股 、新加坡政府投资公司(GIC)、马来西亚国库控股公司和中国的春华资本，但并未透露融资额等细节。

童文红在谈及此前阿里巴巴及菜鸟网络受美国监管部门调查一事时指出，作为菜鸟网络要履行的职责是真实的反映，真实的给到数据，之前的结果已经说明一切了。

“我们按要求如实提供材料，我相信若有问题，他们（SEC）会再来找我们，但没有人来找我们，那就应该没有问题了。”她表示。

阿里巴巴此前表示，美国证券交易委员会(SEC)正对该公司的会计操作展开调查，以确定是否违反美国联邦法律。而SEC的调查重点在于，该公司与中国几家快递公司拥有的物流企业菜鸟网络的会计操作，以及阿里巴巴在“光棍节”当天的经营数据。（完）