阿里巴巴旗下菜鸟网络暂无新融资计划 海外布局东南亚是重点（更新版）

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作者 林琦

路透杭州9月19日 - 为配合电商巨头阿里巴巴(BABA.N)的扩张步伐，其物流分支菜鸟网络亦将跨境物流和农村物流列入未来业务拓展重点。菜鸟网络高层周一表示，未来肯定有融资需求，只是下一轮融资目前尚没有时间表，目前公司现金储备仍显充裕。

菜鸟网络首席执行官（CEO）童文红在杭州总部接受记者访问时并称，公司下一轮融资需结合经济发展、公司业务发展、资本市场环境等来确定，正常情况下她希望今年初的融资能够支持一年到一年半的业务发展，东南亚等将是未来跨境布局的重点。

“未来肯定需要再融资，菜鸟是一家很年轻的公司，需要大的投入，”她说。

菜鸟网络今年初已完成一轮融资，此轮融资中的投资者包括新加坡国有投资机构淡马锡控股 、新加坡政府投资公司(GIC)、马来西亚国库控股公司和中国的春华资本，但并未透露融资额等细节。目前阿里巴巴持有菜鸟网络47%股权。

就跨境业务而言，菜鸟的策略是分阶段实施，过去两年公司踏出了第一步，即初步建立起中国至全球、全球至中国的B2C（企业至个人）、端到端的有组织的服务能力或服务方案，第二步就是在海外消费国、货源国等建立大型物流中心，目前菜鸟已与海外伙伴合作，建立起23个进口海外仓。

菜鸟网络副总裁万霖表示，目前公司已在美国、欧洲、俄罗斯、东南亚、日韩及港台等地建立海外仓。在阿里巴巴收购东南亚电商平台Lazada后，菜鸟网络下一步发展重点之一是东南亚地区，将结合Lazada的物流资源，继续做深做大东南亚市场。

对于菜鸟而言，海外拓展计划将尽可能利用海外现有仓储设施，自建仓储设施目前还未考虑。童文红表示，海外不缺仓库，只是海外物流商只能服务整个物流链中的一段，菜鸟希望帮助他们完善这一块业务。

**盈利模式尚不清晰**

建立仅三年的菜鸟网络，已占有国内快递包裹市场的七成份额，国内前十四大快递巨头均是菜鸟的合作伙伴，菜鸟平台日均处理包裹数量达4,200万个，员工数仅2,000人。而美国电商巨头亚马逊(AMZN.O)日均处理包裹量为600万个左右，员工总数约23万。

据童文红介绍，菜鸟网络并不直接经营快递业务，其主要业务包括建设物流信息基础设施、建立智能物流的标准、帮助合作伙伴提高运营效率，所以其员工数并不庞大。

“虽然我们还没有清晰的盈利模式，但我们有盈利方向，我们不会从物流上赚钱。”她说，她与阿里巴巴主席马云近日交流时，马云并未提出短期需盈利的要求。

尽管如此，投资者仍十分看好菜鸟网络的未来。外界曾预期菜鸟网络估值500亿元人民币，对此她未做正面回答，只是回应称，依据菜鸟网络的潜力，她认为超过500亿元的估值并不过分。

她说，阿里巴巴旗下公司，一般运营七八年后才进入业务爆发期，相信菜鸟网络也会有类似发展过程。

**调查风波近平息**

童文红在谈及此前阿里巴巴及菜鸟网络受美国监管部门调查一事时指出，作为菜鸟网络要履行的职责是真实的反映，真实的给到数据，之前的结果已经说明一切了。

“我们按要求如实提供材料，我相信若有问题，他们（SEC）会再来找我们，但没有人来找我们，那就应该没有问题了。”她表示。

阿里巴巴此前曾表示，美国证券交易委员会(SEC)正对该公司的会计操作展开调查，以确定是否违反美国联邦法律。而SEC的调查重点在于，该公司与菜鸟网络的会计操作，以及阿里巴巴在“光棍节”当天的经营数据。

2015年双11购物节（11月11日），阿里巴巴集团旗下电商平台完成超过912亿元交易，当天生成包裹快递量达4.67亿个，创下历史天量。她说，菜鸟已做好今年双11的成交量及物流运量继续增长的准备，而且今年跨境物流将是亮点。（完）