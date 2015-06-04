阿里巴巴有望以25-30亿元战略入股第一财经传媒--财新

路透上海6月4日 - 中国财经网站--财新网周三晚间报导称，阿里巴巴集团(BABA.N)将以间接受让老股的方式，战略性入股上海第一财经传媒有限公司。此次交易完成后，阿里巴巴将在这家国内重要的财经传媒公司中持有30%股权，交易作价在25-30亿元人民币之间。

一财传媒隶属于上海文广（SMG），旗下拥有第一财经电视、《第一财经日报》、第一财经广播、《第一财经周刊》、一财网等媒体平台，并在积极探索数字新媒体业务和金融信息服务。

报导称，通过参股一财传媒，阿里巴巴和SMG将能在新媒体和金融信息服务领域实现战略合作。这将为第一财经的金融信息服务提供搭载和分发平台。另一方面，阿里系也将借此合作，增加其在重要的舆论阵地的影响力。（完）