阿里巴巴股票期权将于周一在CBOE开始交易 行权价介于75-100美元

调查：中国4月官方制造业PMI料较上月轻微回落至51.6 维持较好扩张态势
路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
路透9月26日 - 芝加哥期权交易所(CBOE)发言人周五称，中国电商巨擘阿里巴巴集团(BABA.N)股票期权周一将在CBOE Holdings Inc(CBOE.O)旗下交易所首日挂牌交易，行权价介于75-100美元，价位按5美元的幅度递增。
美国期权交易所计划在9月29日挂牌交易阿里巴巴的股票期权，这将为大量投机客和对冲操作者敞开大门，让他们为自己认为的阿里巴巴股票未来可能的价位建仓。
CBOE发言人称，券商Susquehanna Securities将成为唯一指定的阿里巴巴CBOE股票期权主要做市商。
该发言人称，阿里巴巴股票期权最初将在芝加哥期权交易所和C2期权交易所挂牌交易，到期日相继在10月、11月、明年1月和4月。
据Options Clearing Corporation的数据，在2014年的美国股票期权交易总量中，迄今为止CBOE旗下的芝加哥期权交易所和C2期权交易所约占29%。
阿里巴巴股价周五在纽约证交所几近收平，报89.29美元。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
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