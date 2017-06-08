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中国财经 | 2017年 6月 8日 星期四 15:34 BJT

阿里巴巴CFO预计该集团2018财年营收将增长45-49%

路透北京6月8日 - 阿里巴巴(BABA.N)首席财务官(CFO)武卫周四在中国杭州举行的一场投资人大会上称，预计该集团2018财年营收将增长45-49%。

阿里巴巴股价今年迄今累计上涨超过40%，因其核心电商业务强劲增长。(完)

(编译 王琛；审校 于春红)

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