中国互联网：阿里巴巴集团宣布武卫接替蔡崇信出任CFO，5月10日起生效

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
路透上海4月10日 - 中国最大电子商务集团阿里巴巴集团 周三宣布，集团副首席财务官(CFO)武卫将接替现任CFO蔡崇信的职位，任命自5月10日起生效。
武卫于2007年加入阿里巴巴，出任Alibaba.com的CFO，自2011年10月起开始担任阿里巴巴集团副CFO。加入阿里之前，武卫在毕马威会计师事务所北京分公司担任审计合伙人。
现任CFO蔡崇信将出任集团董事局执行副主席，管理阿里巴巴战略投资及维持与重要股东的关系。
阿里巴巴上月宣布,集团首席数据官兼执行副总裁陆兆禧将于5月10日起出任集团首席执行官。 (完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%