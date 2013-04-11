阿里巴巴集团宣布武卫接替蔡崇信出任CFO

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透上海4月10日 - 中国最大电子商务集团阿里巴巴集团ALIAB.UL周三宣布，集团副首席财务官(CFO)武卫将接替现任CFO蔡崇信的职位，任命自5月10日起生效。
武卫于2007年加入阿里巴巴，出任Alibaba.com的CFO，自2011年10月起开始担任阿里巴巴集团副CFO。加入阿里之前，武卫在毕马威会计师事务所北京分公司担任审计合伙人。
现任CFO蔡崇信将出任集团董事局执行副主席，管理阿里巴巴战略投资及维持与重要股东的关系。
阿里巴巴上月宣布,集团首席数据官兼执行副总裁陆兆禧将于5月10日起出任集团首席执行官。(完)
(编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。
路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。