阿里巴巴集团宣布武卫接替蔡崇信出任CFO

路透上海4月10日 - 中国最大电子商务集团阿里巴巴集团ALIAB.UL周三宣布，集团副首席财务官(CFO)武卫将接替现任CFO蔡崇信的职位，任命自5月10日起生效。

武卫于2007年加入阿里巴巴，出任Alibaba.com的CFO，自2011年10月起开始担任阿里巴巴集团副CFO。加入阿里之前，武卫在毕马威会计师事务所北京分公司担任审计合伙人。

现任CFO蔡崇信将出任集团董事局执行副主席，管理阿里巴巴战略投资及维持与重要股东的关系。

阿里巴巴上月宣布,集团首席数据官兼执行副总裁陆兆禧将于5月10日起出任集团首席执行官。(完)

(编译 隋芬; 审校 杜明霞)

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