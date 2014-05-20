阿里巴巴：中国金融业新面孔

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/上海5月19日（记者 Paul Carsten/Jane Lanhee Lee） - 对于国际贸易专业的袁悦来说，把闲钱都投入余额宝是理所当然的事情。

“它比银行的定期都要高。那有时候你会觉得，定期的话其实是很死的……那你这样还不如把它放在余额宝里面，那你每天都能够自由地流进流出。干嘛还要选择银行的活期定期？ ”袁悦说，她在上海读书。

随着阿里巴巴即将上市，互联网金融成为了该公司的另一大看点。尽管这块业务不会上市，但在公司未来发展中可能发挥主要作用。

中国银行业落后于发达国家，但是超过6.18亿网民却催生了网络和移动支付的繁荣。

艾瑞的数据显示，到2017年，中国第三方在线支付总金额料达到18.5万亿元，而去年仅为5.4万亿元。

高利率吸引资金流入余额宝，这些资金也易于在阿里巴巴网站上购物或是通过支付宝消费。

天弘基金凭借与余额宝携手，在几个月的时间里成为中国资产管理规模最大的基金。

泽奔咨询的数据显示，2014年一季度，天弘基金管理规模达5,540亿元，上年同期仅为105亿元。

目前浙江阿里巴巴电子商务有限公司正在等待监管部门批准该公司收购天弘基金51%股份。

天弘基金的基金经理王登峰表示，公司管理的资产投向低风险、流动性很高的货币基金市场。

“我们知道这是一个突破性的产品，会成功，但是像达到现在这种规模，我觉得还是让我们有一些小惊喜的。”王登峰说。“但是像现在这样，不仅仅是在货币基金，已经甚至到推动整个国家的货币政策，或者是整个国家货币管理的这一系列政策的时候，是我们没有预料到的。”

泽奔咨询的咨询师Chris Powers指出，虽然天弘基金规模增长很快，但和大多数货币市场基金一样，利润率非常低。

“关键是天弘基金能否利用品牌知名度和大量投资者基础，让投资者将资金投入股票基金或固定收益基金，这将有助于他们在所管理资金增加的同时获得更多收入。”

余额宝和天弘基金可能面临监管压力。他们的崛起激怒了大型国有银行。银监会一直在谈论对流入电子支付平台的资金进行限制，甚至按银行标准进行管理。

阿里巴巴创始人马云予以回击。

“决定市场胜负的不应是垄断与权力，而是用户！”马云在阿里巴巴的移动应用来往上写道。3月中国四大国有银行降低了支付宝快捷支付额度。

但挑战不仅是监管。

百度 和腾讯 也拥有自己的网络投资平台。

消费者则没有什么忠诚度。余额宝收益率降至5%以下后，袁悦一直在密切关注。

“假如它要是跌破4%的话，我可能就不会选择它。”她说。“现在的话，像百度，它也有自己的理财产品，像微信，微信上你也可以买其他一些货币基金什么的。”袁悦说道。

“到最后我可能资金会分流。我可能买两千块百度的一个产品，然后买两千块微信的一个产品。反正都有赚啦，风险也都分散开来。”（完）