《阳歌专栏》阿里巴巴与中国移动在智能机领域新动向或将失败

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴与中国移动在智能机领域新动向或将失败**

电子商务领军者阿里巴巴和移动运营商中国移动在智能手机领域出现一些新动向，两者均在这一快速演变的领域加大赌注。多家中国手机厂商将发布一系列搭载阿里巴巴移动操作系统的智能手机，阿里巴巴去年类似的尝试未能成功。同时，中国移动正计划对飞信进行重大改革，试图抗衡微信等更新、更流行的第三方应用。

这些仅仅是中国互联网企业、移动运营商和智能手机制造商的最新动态，他们都希望开发出可利用高速移动数据服务的产品和服务。中国三大移动运营商将推出先进的4G网络，类似这种想法很可能会在未来几年加速。中国三大运营商最快或在今年年底推出4G网络。

从消费者的角度看，这种新产品和服务的爆炸式发展既是福祉也是负担。无论是阿里巴巴、中国移动还是很多规模较小的后来者，他们都带着大量的新产品和服务冲击着消费者。如此多新产品和服务的涌现也让开发者代价不菲，特别是很多产品和服务最终无法找到巨大的受众。

让我们再近距离看下最新新闻，先从阿里巴巴在智能手机领域的新动向谈起。阿里巴巴将发布六款搭载其最新移动操作系统阿里云OS的手机。

阿里巴巴希望为其操作系统打造自己的开发者生态系统，就像谷歌(GOOG.O)的安卓和苹果(AAPL.O)的iOS那样。为实现这一想法，阿里巴巴表示将斥资10亿元帮助开发者为该平台开发软件。阿里巴巴首先与卓普、夏新等五家较小手机制造商合作。

一些读者或许记得阿里巴巴去年秋季计划推出搭载其自身系统的智能手机，但最终不得不放弃该计划。当时，台湾PC制造商宏基计划为其生产智能手机，但最终屈服于谷歌的压力改变了主意。谷歌当时称，阿里巴巴的操作系统以未授权的方式使用了其开源的安卓系统。

让我们再迅速看看中国移动，据报道，中国移动计划拿出6亿元对飞信进行重构。飞信此前曾红极一时，但其用户很快流向了微信、Whatsapp和Line等更先进、功能丰富的产品。

最新动态很有意思，因过去一年常常有关于飞信未来命运的报道出现。很多报道暗示，中国移动准备取消与承担飞信运维的神州泰岳(300002.SZ)的合作关系，但最新报道说明，中国移动或许希望通过改善服务，以便与微信等其他类似产品抗衡。而据媒体此前报道，中国移动试图与腾讯谈判微信收入分成。

阿里巴巴和中国移动的努力都值得称赞，因他们无疑都认识到，智能手机的产品和服务将对他们的未来发展发挥至关重要的作用。我认为，他们都将面对一场艰苦的战斗，或许最终以失败收场，因两者都得与业已成熟的竞争者抗衡。

一句话：阿里巴巴和中国移动的新举动很可能会失败，因为他们将面临一场艰难的战斗，需要与业已成熟的竞争者抗衡。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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