阿里巴巴集团去年各项指标创史上最佳

正在酝酿海外上市的阿里巴巴集团董事局主席马云表示，2013年集团各项指标是史上最好一年，全年集团日均纳税超过2,000万元人民币。马云致员工信中称，“从结果上看，2013年阿里各项指标是历史最好的一年，我们的既有业务达到了历史的辉煌期，我们无线各条业务线也在不断突破，我们产生了很多的亮点和勤奋优秀创新的团队。”路透