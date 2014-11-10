阿里巴巴“双11”网购节成交节奏加快 首次由中国迈向全球

路透杭州11月11日 - 近三分钟客户网上购物就超过10亿元人民币，这是中国互联网巨头阿里巴巴(BABA.N)发起的“双11”(11月11日)天猫网购节刚揭幕的场景，显示电子商务正越来越多渗入消费者的日常生活，网购成交日益扩大。而今年与以往不同的是，双11购物节由中国走向了全球。

今年，阿里巴巴的跨境购物平台首次参与双11购物节，有200多家国际商家透过天猫国际参与双11活动，而全球速卖通和淘宝海外则会帮助中国的中小企业销售商品给全球220多个国家的消费者。截止11日零时48分，天猫平台已向全球175个国家和地区出口商品，其中香港、美国和台湾跻身前三大海外成交区域。

而整个天猫平台的成交节奏亦是比去年快了许多，用了14分钟零2秒，成交破50亿元；用了38分28秒总成交额超过100亿元；而去年双11时用了5小时49分钟才达到成交100亿元。

阿里巴巴首席运营官张勇表示，“希望经过几年的努力，能将双11从中国消费者的节日变成全球消费者的节日。”

阿里巴巴今年9月实现美国上市，共筹资250亿美元，成为全球史上最大规模的首次公开发行（IPO）。而阿里巴巴的上市，更是加速了其业务全球化的进程，今年双11正是其全球化战略一个很好的载体。

从中国走向全球，将对阿里巴巴构建的支付和物流体系等基础设施提出挑战。据张勇介绍，在国内上海、宁波等多个保税仓库，天猫的国际商家已有大量货物储备。一旦客户下单购买海外商品，海关清关及物流将马上启动。

不过他亦表示，今年双11的交易量，可能在未来三五年后将成为常态，因此大家需要对电子商务的生态环境继续进行改善。

阿里巴巴六年前发起双11网购日，目前越来越多的商家加入这一活动，不仅包括京东(JD.O)等国内其他电商同行，而且还有银泰百货等线下实体店。不过作为双11发起者和国内最大的B2C平台，天猫每年双11的销售额仍是外界最关注的目标。

阿里巴巴方面周一晚间并不愿提前对今年双11的总成交数字做出预估。不过外界普通估计，今年将超越去年的350亿元水平，甚至有媒体估计，今年天猫双11的销售将高至千亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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