阿里巴巴与中国邮政战略合作 合建中国智能物流骨干网

路透上海6月12日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团与中国邮政集团达成战略合作，双方将在物流、电商、金融、信息安全等领域全面开展深度合作，合力建设中国智能物流骨干网。

阿里巴巴集团官方微博指出，通过这个网络平台，邮政覆盖全国的超十万个网点将与菜鸟网络全面打通，并开放给社会化物流。

此次阿里巴巴与中国邮政的牵手，依托于阿里的技术和邮政广泛网点、物流仓储及处理中心等，将网络购物推向更广阔的三四线城市和农村，以及境外区域。

菜鸟网络是由阿里巴巴集团牵头，联合复星集团、银泰集团等民企、以及顺丰、申通、圆通、中通和韵达等国内领先快递企业，一起投资建设的全国性物流骨干网，计划在5-8年内建立一张能支撑日均300亿元人民币网络零售额的物流网络。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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