阿里巴巴联手中国电信推出“天翼淘宝手机”

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月25日 - 阿里巴巴(BABA.N)与中国电信(0728.HK)联手推出低价智能手机，主打上网流量赠送和淘宝特惠专区两大卖点，主要针对农村及小城镇用户。
来自酷派(2369.HK)、海信(600060.SS)和TCL(000100.SZ)的六款机型将预装手机淘宝。阿里巴巴称，手机淘宝是中国最受欢迎的手机购物应用，月活跃用户超过2亿。
阿里巴巴称，来自优思、世纪天元和广信等品牌的八款机型则搭载YunOS操作系统，提供阿里通行证和海量云空间等特色服务。
政府数据显示，中国手机网民规模达5.57亿左右。工信部数据显示，2014年中国智能手机出货量3.89亿部，同比下降。但移动购物呈上升趋势。
阿里巴巴1月时称其电商APP拥有2.65亿月活跃用户。阿里巴巴并宣布其移动端收入同比飙升。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。