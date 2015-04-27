阿里巴巴联手中国电信推出“天翼淘宝手机”

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月25日 - 阿里巴巴 与中国电信 联手推出低价智能手机，主打上网流量赠送和淘宝特惠专区两大卖点，主要针对农村及小城镇用户。

来自酷派 、海信 和TCL 的六款机型将预装手机淘宝。阿里巴巴称，手机淘宝是中国最受欢迎的手机购物应用，月活跃用户超过2亿。

阿里巴巴称，来自优思、世纪天元和广信等品牌的八款机型则搭载YunOS操作系统，提供阿里通行证和海量云空间等特色服务。

政府数据显示，中国手机网民规模达5.57亿左右。工信部数据显示，2014年中国智能手机出货量3.89亿部，同比下降。但移动购物呈上升趋势。

阿里巴巴1月时称其电商APP拥有2.65亿月活跃用户。阿里巴巴并宣布其移动端收入同比飙升。(完)