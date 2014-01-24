阿里巴巴点石成金 中信21世纪早盘一度暴涨逾5倍

路透香港1月24日 -获得阿里巴巴集团战略性入股的中信21世纪(0241.HK)周五复牌早盘一度暴涨逾5倍，因市场憧憬公司未来可能获得阿里巴巴注入业务。

中信21世纪周四晚间公布，计划向阿里巴巴及其关连的云锋基金发行约值13.3亿港元（约1.7亿美元）股份，使后者成为其控股股东，占扩大后股本54.33%的股权，其中阿里巴巴实益股权约为38%。

消息令中信21世纪今早一度暴涨逾5倍，触及5港元，并重返2000年互联网泡沫年代水平。香港时间10:52，报3.68港元升343.37%，大市恒生指数.HSI则跌0.54%。

市场人士指出，虽然中信21世纪以折让64%的价格售股，但是借助阿里巴巴或者得到阿里巴巴注入部分业务，公司业务前景更为广阔，因此对股价暴涨不感意外。

“在这个强大股东的帮助下，不排除中信21世纪于未来3-5年的公司规模以倍数增长。”交银国际资产管理公司董事冯时煖说。

耀才证券分析师植耀辉称，目前尚未知道阿里巴巴将向中信21世纪注入哪些业务，因而难以对中信21世纪的前景作出合理估计，然这股憧憬使得公司股价不断上扬。

“今早曾有人挂出100港元竞价盘，足见市场对注资的想像空间有多大。”他说。

阿里巴巴表示，对中信21世纪进行战略投资，目标是基于中信21世纪在医药产品数据方面的积累，结合阿里巴巴在电商平台、云计算及大数据系统方面的优势，联手开拓新业务。

阿里巴巴的B2C平台--天猫商城已进驻逾80家药品连锁企业。

中信21世纪亦称，拟进一步发展及扩大其国内药品数据平台以及就医疗及卫生保健品制订数据标准。“此举可能涉及认购方（阿里巴巴或其联属人士）向本集团注入若干补充业务，或其他形式之合作。”公司表示。

中信21世纪目前专注于系统集成、软件开发及电讯增值服务。

中信21世纪是次向阿里巴巴及云锋基金发行共约44.23亿股股份，每股0.3港元，较1月中停牌前收市价折让64%。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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