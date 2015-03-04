阿里巴巴在美启动首个云计算中心

路透杭州3月4日（记者 John Ruwitch/Paul Carsten） - 阿里巴巴集团(BABA.N)周三在美国硅谷启动云计算中心，为其在中国以外的首个此类行动，凸显其走向国际化的雄心。

这也是阿里巴巴挺进美国本土、向美国扩张业务的最新试探。

阿里巴巴国际云业务副总裁Ethan Yu对路透称，阿里巴巴旗下的阿里云部门计划让该数据中心起初服务在美国有业务的中国企业，当中包括从事零售、互联网和游戏业务的企业，随后将瞄准寻求在中美市场占有一席之地的美国企业。

“这对我们来说是非常具有战略性的举动，”Ethan Yu没有透露阿里巴巴对该数据中心的投资额，处于安全原因亦未透露该中心的具体落户地。“国际化扩张其实是公司在接下来几年的战略。”

“如果我们的客户有需求，我们最终可能向其他地区扩张业务，譬如美国东海岸及中部地区。”

Ethan Yu称，这个位于加利福尼亚州北部的数据中心将为全球速卖通（AliExpress）等阿里巴巴的内部业务及外部的公共云客户提供服务。

他没有透露潜在客户的详情。 不过，资金紧张的初创企业通常依赖云服务供应商开展业务，阿里巴巴曾对信息应用Tango、在线零售商11Main.com、Fanatics.com、Shoprunner等一些美国公司进行过投资，但尚不清楚这些公司是否会使用阿里云的服务。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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