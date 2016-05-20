阿里巴巴表示仍希望与品牌厂商合作打假

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透佛罗里达州奥兰多5月19日 （记者 Barbara Liston） - 阿里巴巴周四称，仍希望与厂商合作打击假货。一周前，阿里巴巴被国际反假联盟（IACC）暂停会员资格。
多年来阿里巴巴饱受指责，旗下网购平台被指称为假货渠道。批评者称，阿里巴巴在打假方面做得远远不够。
阿里巴巴4月成为IACC会员后，包括蒂芙尼（Tiffany &Co）(TIF.N)在内至少三家会员退出该联盟以示抗议，还有其他会员威胁要退出。
“我们认为，与你们这些品牌密切合作是唯一路径。”阿里巴巴集团总裁埃文斯（Michael Evans）周四在IACC会议上表示。IACC的会员包括品牌厂商、代表品牌厂商的律师以及帮助查假货的调查人士等。
阿里巴巴提供了埃文斯的演讲内容。IACC未批准路透记者进入会场。
与会的一家IACC会员告诉路透，与会者对埃文斯的态度不热情。阿里巴巴旗下网购平台商品繁多，阿里巴巴称其在应对全球假货交易方面有独特优势。
“我觉得人们非常不愿意听他说，”IACC会员Market Watch的Chris Barnes说道，“我确实觉得，这有点像让狼入鸡窝，但还是必须有些合作。”Market Watch的任务是帮助品牌打假。
继阿里巴巴上周被IACC暂停会员资格后，阿里巴巴董事会主席马云取消原定在IACC大会的演讲，由埃文斯代为出席。
IACC董事会主席Dawn Atlas对路透表示，她无法就有关阿里巴巴的争议置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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