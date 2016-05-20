阿里巴巴表示仍希望与品牌厂商合作打假

路透佛罗里达州奥兰多5月19日 （记者 Barbara Liston） - 阿里巴巴周四称，仍希望与厂商合作打击假货。一周前，阿里巴巴被国际反假联盟（IACC）暂停会员资格。

多年来阿里巴巴饱受指责，旗下网购平台被指称为假货渠道。批评者称，阿里巴巴在打假方面做得远远不够。

阿里巴巴4月成为IACC会员后，包括蒂芙尼（Tiffany &Co）(TIF.N)在内至少三家会员退出该联盟以示抗议，还有其他会员威胁要退出。

“我们认为，与你们这些品牌密切合作是唯一路径。”阿里巴巴集团总裁埃文斯（Michael Evans）周四在IACC会议上表示。IACC的会员包括品牌厂商、代表品牌厂商的律师以及帮助查假货的调查人士等。

阿里巴巴提供了埃文斯的演讲内容。IACC未批准路透记者进入会场。

与会的一家IACC会员告诉路透，与会者对埃文斯的态度不热情。阿里巴巴旗下网购平台商品繁多，阿里巴巴称其在应对全球假货交易方面有独特优势。

“我觉得人们非常不愿意听他说，”IACC会员Market Watch的Chris Barnes说道，“我确实觉得，这有点像让狼入鸡窝，但还是必须有些合作。”Market Watch的任务是帮助品牌打假。

继阿里巴巴上周被IACC暂停会员资格后，阿里巴巴董事会主席马云取消原定在IACC大会的演讲，由埃文斯代为出席。

IACC董事会主席Dawn Atlas对路透表示，她无法就有关阿里巴巴的争议置评。（完）