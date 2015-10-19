阿里巴巴展开积极游说 避免旗下购物平台再上黑名单

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透上海10月18日 （记者 John Ruwitch） - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)正在努力游说美国贸易代表办公室（USTR），以避免旗下的购物平台再次被列入黑名单。该公司今年再次面临旗下购物平台涉嫌出售假冒商品的压力。
阿里巴巴正在努力摆脱旗下购物网站假货泛滥、公司打假政策不力的印象。如果旗下购物平台因出售假冒商品再度被列入USTR的年度“恶意市场”名单，对该公司这方面的努力则是一大打击，同时还会伤及该公司已经陷入困境的股价。
阿里巴巴旗下的两大购物平台Alibaba.com及淘宝网于2008年被列入USTR的“恶意市场”名单， Alibaba.com于2011年被从该名单删除。淘宝网凭借与维权人士合作清理网站假冒商品的“明显努力”，于2012年被从该名单删除。
USTR正在制定最新的“恶意市场”名单，预计会在未来几个月公布。该机构9月10日开始就此征求公众意见。已有至少三个行业组织作出公开回应，他们对阿里巴巴提出批评，称该公司旗下网站上的假货依旧泛滥，而且在寻求赔偿时该公司并不配合或者解决效率低下。
阿里巴巴新任的政府事务主管Eric Pelletier本月向USTR发送了两封正式信函，其中包括反驳上述行业组织批评的信函。
了解情况的消息人士称，上周Pelletier与阿里巴巴的一名律师与一个由USTR指定的机构间工作组会面，商讨阿里巴巴的打假努力。
根据路透看到的副本，Pelletier在信函中称，阿里巴巴在应对相关问题方面已经做出了超额的努力，但治理和制止侵权行为的主要责任在于品牌所有者。
USTR发言人Andrew Bates称，该机构正在评估各方提交的意见。相关名单预计会在今年12月至明年3月底期间的某个时候发布。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。