阿里巴巴展开积极游说 避免旗下购物平台再上黑名单

路透上海10月18日 （记者 John Ruwitch） - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)正在努力游说美国贸易代表办公室（USTR），以避免旗下的购物平台再次被列入黑名单。该公司今年再次面临旗下购物平台涉嫌出售假冒商品的压力。

阿里巴巴正在努力摆脱旗下购物网站假货泛滥、公司打假政策不力的印象。如果旗下购物平台因出售假冒商品再度被列入USTR的年度“恶意市场”名单，对该公司这方面的努力则是一大打击，同时还会伤及该公司已经陷入困境的股价。

阿里巴巴旗下的两大购物平台Alibaba.com及淘宝网于2008年被列入USTR的“恶意市场”名单， Alibaba.com于2011年被从该名单删除。淘宝网凭借与维权人士合作清理网站假冒商品的“明显努力”，于2012年被从该名单删除。

USTR正在制定最新的“恶意市场”名单，预计会在未来几个月公布。该机构9月10日开始就此征求公众意见。已有至少三个行业组织作出公开回应，他们对阿里巴巴提出批评，称该公司旗下网站上的假货依旧泛滥，而且在寻求赔偿时该公司并不配合或者解决效率低下。

阿里巴巴新任的政府事务主管Eric Pelletier本月向USTR发送了两封正式信函，其中包括反驳上述行业组织批评的信函。

了解情况的消息人士称，上周Pelletier与阿里巴巴的一名律师与一个由USTR指定的机构间工作组会面，商讨阿里巴巴的打假努力。

根据路透看到的副本，Pelletier在信函中称，阿里巴巴在应对相关问题方面已经做出了超额的努力，但治理和制止侵权行为的主要责任在于品牌所有者。

USTR发言人Andrew Bates称，该机构正在评估各方提交的意见。相关名单预计会在今年12月至明年3月底期间的某个时候发布。（完）