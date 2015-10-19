阿里巴巴展开积极游说，避免旗下购物平台再上黑名单

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海10月19日 - 中国电商巨头阿里巴巴 正在努力游说美国贸易代表办公室（USTR），以避免旗下的购物平台再次被列入黑名单。该公司今年再次面临旗下购物平台涉嫌出售假冒商品的压力。
阿里巴巴正在努力摆脱旗下购物网站假货泛滥、公司打假政策不力的印象。如果旗下购物平台因出售假冒商品再度被列入USTR的年度“恶意市场”名单，对该公司这方面的努力则是一大打击，同时还会伤及该公司已经陷入困境的股价。
阿里巴巴旗下的两大购物平台Alibaba.com及淘宝网于2008年被列入USTR的“恶意市场”名单， Alibaba.com于2011年被从该名单删除。淘宝网凭借与维权人士合作清理网站假冒商品的“明显努力”，于2012年被从该名单删除。
USTR正在制定最新的“恶意市场”名单，预计会在未来几个月公布。该机构9月10日开始就此征求公众意见。已有至少三个行业组织作出公开回应，他们对阿里巴巴提出批评，称该公司旗下网站上的假货依旧泛滥，而且在寻求赔偿时该公司并不配合或者解决效率低下。
阿里巴巴新任的政府事务主管Eric Pelletier本月向USTR发送了两封正式信函，其中包括反驳上述行业组织批评的信函。
了解情况的消息人士称，上周Pelletier与阿里巴巴的一名律师与一个由USTR指定的机构间工作组会面，商讨阿里巴巴的打假努力。
根据路透看到的副本，Pelletier在信函中称，阿里巴巴在应对相关问题方面已经做出了超额的努力，但治理和制止侵权行为的主要责任在于品牌所有者。
USTR发言人Andrew Bates称，该机构正在评估各方提交的意见。相关名单预计会在今年12月至明年3月底期间的某个时候发布。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)