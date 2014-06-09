阿里巴巴的企业文化：”六脉神剑“加少许狂热

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/香港6月8日(记者 Paul Carsten/Stephen Aldred) - 当马云和他的同伴们在2001年研究制定阿里巴巴的价值观时，他们借用了马云所钟爱的功夫小说中的一种武术的名称。

阿里巴巴的企业文化业也深受西方价值观的影响，马云将这种东西方文化交融的价值观戏称为”湖畔文化“，取自马云与其他同伴创办阿里巴巴的地点--一处名为“湖畔花园”的小区的名字。

阿里巴巴的核心价值观取名为“六脉神剑”，即客户第一、团队合作、拥抱变化、诚信、激情、敬业。这些核心价值观塑造了阿里巴巴。

阿里巴巴的雄心帮助其从一个18人的团队成长为如今逾2万员工的企业。在这个过程中，阿里巴巴将eBay 挤出中国，目前正在为到美国上市做最后的准备。

阿里巴巴的浪漫主义，甚至说狂热有时会弃商业现实于不顾，早期曾险些让阿里巴巴濒临破产，近期则是令马云优先在香港上市的计划搁浅。

阿里巴巴前高管、Ameba Capital创始人兼合伙人Andrew Teoh表示：”阿里巴巴不太像一家中国公司，它是东西方优点的结合体。现在规模变得庞大，却仍保持着初创企业的文化。阿里巴巴实施扁平组织架构，官僚主义在此没有生存空间。“

其中至关重要的人物是关明生(Savio Kwan)。他曾是通用电气 的前高管，他从美国企业经验中提炼并引入了一种激励机制，而这种机制对于当时的中国还是新鲜事物。阿里员工年薪的一半均基于他们的工作表现，另一半取决于他们能多大程度上体现阿里巴巴的核心价值观。

阿里巴巴前副总裁、纪录片《扬子江大鳄》导演Porter Erisman表示：”我们要确保，即使是一家员工上万的大企业，仍能保持湖畔文化。我们不希望失去创新意识和团队精神，这就是关明生帮助引入的这种机制。“

关明生没有回应路透希望其置评的邮件和电话请求。他2001年加入阿里巴巴，在2012年离职。

**野战军和宗教**

从创立的第一天开始，阿里巴巴就雄心勃勃。

阿里巴巴董事局执行副主席蔡崇信（Joe Tsai）3月份在接受路透采访时表示，我们的核心任务过去是，现在依然是让经商变得容易。这个任务是我们的宗教信仰。

带着这种狂热的宗教热情，阿里巴巴从一家为中国供应商和海外客户牵线搭桥的B2B网站起步了。

前阿里员工、挖财董事长李治国回忆说：”后来Savio（关明生，阿里巴巴COO）来，他就用了一个很形象的话说我们要从血肉长城变成正规军。“

阿里前员工寿远称，到2003年，阿里巴巴开始首次从B2B电商业务分离。马云召集了一小群员工，让他们要么继续正常工作，要么签署一份协议，开始一项秘密项目。寿远选择了第二种选项。

这个团队就是负责创建淘宝，一个c2c电子商务网站。淘宝于2003年面世，当时面临易趣的挑战。

每天下午4点，淘宝项目组的人员都会休息，游泳、打游戏。寿远表示：”我们是一个纯“土鳖”团队……而且我们的竞争对手是eBay。“

到2006年，eBay败局已定，易趣网也被关闭。现如今，eBay对于阿里巴巴更是小巫见大巫，后者的市值约为1,500亿美元，是eBay的两倍多，阿里旗下网站产品交易额比eBay和亚马逊加起来还要多。

阿里前顾问、科技咨询公司BDA执行主管Duncan Clark表示，在马云人格力量的推动下，阿里巴巴与假想敌作战。

”他喜欢赢。阿里让eBay在中国相形见绌。“（完）