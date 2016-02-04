黑客租用阿里云服务器进行“撞库” 曾尝试登陆逾2000万淘宝账户

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月4日 - 据中国警察网报道，黑客通过租用阿里云服务器试图登陆逾2,000万个真实存在的淘宝账户。
阿里巴巴发言人周四称，阿里巴巴首先侦测到了黑客攻击，之后提醒用户修改密码，并密切配合警方的调查。
中国企业面临急剧增加的网络攻击活动。网络安全专家称，中国企业在网络防御上要赶上美国企业还有很长路要走。
据中国警察网报导，犯罪团伙利用手中已有的非淘宝账号对淘宝网进行了9,900多万次比对，匹配后发现有2,059万账户真实存在。2,059万个账号中，黑产比对后曾尝试利用其他平台密码登录（俗称撞库），但绝大多数登录行为遭到淘宝网的拦截因而未遂。
该团伙通过黑客手段获取的账号主要用于淘宝刷单、抢单，并出售给诈骗团伙。
阿里有关部门表示，在发现上述情况之后，公司立刻向警方报案，并配合警方抓获犯罪嫌疑人。
阿里巴巴发言人称，黑客租用了阿里云服务器，但拒绝就阿里云服务避免被用于黑客攻击的安全措施发表评论。该发言人称，黑客可能使用任何类似服务，且攻击并非因阿里巴巴平台的漏洞造成。
“阿里巴巴的系统从未被突破，”该发言人称。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。