黑客租用阿里云服务器进行“撞库” 曾尝试登陆逾2000万淘宝账户

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月4日 - 据中国警察网报道，黑客通过租用阿里云服务器试图登陆逾2,000万个真实存在的淘宝账户。

阿里巴巴发言人周四称，阿里巴巴首先侦测到了黑客攻击，之后提醒用户修改密码，并密切配合警方的调查。

中国企业面临急剧增加的网络攻击活动。网络安全专家称，中国企业在网络防御上要赶上美国企业还有很长的路要走。

据中国警察网报道，犯罪团伙利用手中已有的非淘宝账号对淘宝网进行了9,900多万次比对，匹配后发现有2,059万账户真实存在。2,059万个账号中，黑产比对后曾尝试利用其他平台密码登录（俗称撞库），但绝大多数登录行为遭到淘宝网的拦截因而未遂。

该团伙通过黑客手段获取的账号主要用于淘宝刷单、抢单，并出售给诈骗团伙。

阿里有关部门表示，在发现上述情况之后，公司立刻向警方报案，并配合警方抓获犯罪嫌疑人。

阿里巴巴发言人称，黑客租用了阿里云服务器，但拒绝就阿里云服务避免被用于黑客攻击的安全措施发表评论。该发言人称，黑客可能使用任何类似服务，且攻击并非因阿里巴巴平台的漏洞造成。