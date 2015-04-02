美国达美航空可接受支付宝付款购票

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透旧金山4月1日 - 美国达美航空公司(DAL.N)成为美国首家接受通过支付宝付款购买机票的航空公司。支付宝是阿里巴巴集团(BABA.N)的关联企业。
支付宝周三声明称，达美航空网站delta.com已开始接受通过支付宝付款购票。
支付宝是中国最大的在线支付系统，达美航空此项举措便于中国消费者购买该公司机票。
中国已成为全球出境游的最大来源，达美航空此举凸显中国市场对航空公司的吸引力。达美航空称，希望成为美国对中国旅客最友好的航空公司。
中国游客已成为一支强大的消费群体，是全球消费水平最高的群体之一。
中国国家外汇管理局发布的数据显示，2014年中国游客海外游支出达到1,650亿美元，同比涨幅高达28%。
中国游客海外游支出侧重于亚洲及周边地区，而其他地区的国家也在设法吸引中国富裕消费者阶层。去年11月，美国与中国签署一项里程碑式协议，中国公民赴美商业旅游签证有效期延长至10年。
达美航空已开通中国城市北京、上海与美国城市底特律、西雅图之间的直航航线，今年7月9日起将开通洛杉矶与上海的直航航线。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。