美国达美航空可接受支付宝付款购票

路透旧金山4月1日 - 美国达美航空公司(DAL.N)成为美国首家接受通过支付宝付款购买机票的航空公司。支付宝是阿里巴巴集团(BABA.N)的关联企业。

支付宝周三声明称，达美航空网站delta.com已开始接受通过支付宝付款购票。

支付宝是中国最大的在线支付系统，达美航空此项举措便于中国消费者购买该公司机票。

中国已成为全球出境游的最大来源，达美航空此举凸显中国市场对航空公司的吸引力。达美航空称，希望成为美国对中国旅客最友好的航空公司。

中国游客已成为一支强大的消费群体，是全球消费水平最高的群体之一。

中国国家外汇管理局发布的数据显示，2014年中国游客海外游支出达到1,650亿美元，同比涨幅高达28%。

中国游客海外游支出侧重于亚洲及周边地区，而其他地区的国家也在设法吸引中国富裕消费者阶层。去年11月，美国与中国签署一项里程碑式协议，中国公民赴美商业旅游签证有效期延长至10年。

达美航空已开通中国城市北京、上海与美国城市底特律、西雅图之间的直航航线，今年7月9日起将开通洛杉矶与上海的直航航线。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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