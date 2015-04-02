美国达美航空可接受支付宝付款购票

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山4月1日 - 美国达美航空公司 成为美国首家接受通过支付宝付款购买机票的航空公司。支付宝是阿里巴巴集团 的关联企业。
支付宝周三声明称，达美航空网站delta.com已开始接受通过支付宝付款购票。
支付宝是中国最大的在线支付系统，达美航空此项举措便于中国消费者购买该公司机票。
中国已成为全球出境游的最大来源，达美航空此举凸显中国市场对航空公司的吸引力。达美航空称，希望成为美国对中国旅客最友好的航空公司。
中国游客已成为一支强大的消费群体，是全球消费水平最高的群体之一。
中国国家外汇管理局发布的数据显示，2014年中国游客海外游支出达到1,650亿美元，同比涨幅高达28%。
中国游客海外游支出侧重于亚洲及周边地区，而其他地区的国家也在设法吸引中国富裕消费者阶层。去年11月，美国与中国签署一项里程碑式协议，中国公民赴美商业旅游签证有效期延长至10年。
达美航空已开通中国城市北京、上海与美国城市底特律、西雅图之间的直航航线，今年7月9日起将开通洛杉矶与上海的直航航线。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元