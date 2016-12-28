阿里巴巴文化娱乐集团未来三年将投资逾500亿元人民币

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月28日 - 阿里巴巴集团控股(BABA.N)旗下阿里巴巴文化娱乐集团(Alibaba Digital Media and Entertainment Group)执行长俞永福表示，计划未来三年公司将投资逾500亿元人民币(72亿美元）。
根据路透见到的一封内部邮件，俞永福承诺将大举投资内容领域。阿里巴巴集团发言人对此予以确认。
尚不清楚这500亿元投资是否包括之前该公司宣布的100亿元人民币新项目投资基金。
阿里巴巴集团发言人未就投资事宜透露更多细节。(完)
(编译 王洋; 审校 李爽)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。