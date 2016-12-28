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中国财经 | 2016年 12月 28日 星期三 21:34 BJT

阿里巴巴文化娱乐集团未来三年将投资逾500亿元人民币

路透北京12月28日 - 阿里巴巴集团控股(BABA.N)旗下阿里巴巴文化娱乐集团(Alibaba Digital Media and Entertainment Group)执行长俞永福表示，计划未来三年公司将投资逾500亿元人民币(72亿美元）。

根据路透见到的一封内部邮件，俞永福承诺将大举投资内容领域。阿里巴巴集团发言人对此予以确认。

尚不清楚这500亿元投资是否包括之前该公司宣布的100亿元人民币新项目投资基金。

阿里巴巴集团发言人未就投资事宜透露更多细节。(完)

(编译 王洋; 审校 李爽)

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