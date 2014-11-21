焦点：阿里巴巴80亿美元债市首秀 定价比肩全球知名企业

路透纽约11月20日 - 路透旗下IFR报导称，中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)周四首次发行80亿美元债券，价差水平比肩全球最知名企业甚至更窄，令市场惊艳。

阿里巴巴此次分为六部分发行的债券受到市场高度关注，共获得550亿美元的订单，跻身今年规模最大的投资级债券发行之列。

该公司的债券发行是中国企业的一个里程碑，因为在此之前的会计丑闻令中国企业在市场中的名声不佳。

“这个市场中的新面孔广泛布局新兴的中国零售市场，”Calvert Investments资深投资组合经理Matthew Duch表示。“以多数对照标准衡量，定价都是合理的。但由于是该公司的债市首秀，市场特别感兴趣。”

阿里巴巴此次发债的定价情况如下：10亿美元三年期固息债券票面利率为1.625%，比可比美国公债收益率高70基点；3亿美元三年期浮息债券利率为三个月LIBOR(3mL)加52个基点；22.5亿美元五年期债券票面利率为2.5%，比可比美国公债收益率高95个基点；15亿美元七年期债券票面利率为3.125%，比可比美国公债收益率高115个基点；22.5亿美元10年期债券票面利率为3.6%，比可比美国公债收益率高128个基点；7亿美元20年期债券票面利率为4.5%，比可比美国公债收益率高148个基点。

由于债券A1/A+/A+的评级较高，且两个月前规模创纪录的IPO大获成功打响了公司名气，阿里巴巴才能打破惯例，引得全球投资者比照亚马逊(Baa1/AA-)、思科(A1/AA-)和甲骨文(A1/A+)等蓝筹企业的标准来为其债券定价，而不是按腾讯(A3/A-)和百度(A3/A)等中国科技企业的标准定价。

以10年期债券为例，据一些市场参与人士称，对阿里巴巴10年期债券128个基点的定价与亚马逊若发行10年期新债的定价水平相仿，而思科如果也进行同等规模的发债，它的10年期债券价格也只会比阿里巴巴低10个基点左右。

“他们很明显希望按全球竞争对手的水平定价，希望被视为一家全球科技企业或零售企业，而不是一家与其他中国企业相提并论的公司，”一位追踪阿里巴巴发债交易的业内人士称。

“他们的定价水平明显有别于任何一家其他中国企业入市发债能拿到的定价。”

簿记行摩根士丹利、花旗、德意志银行及摩根大通周三下午在纽约宣布交易。

隔日上午停止认购，此次发债共吸引到超过550亿美元的需求，共有来自约一千个不同投资人逾2,700笔订单。

这使得阿里巴巴得以把这六部分债券的指导价较原计划全线缩窄10-25个基点。

“最初的(价差水平)看来已经相当不错，但最后它们却比我们分析的更窄，”基金管理公司Taplin,Canida and Habacht资深交易员Frank Reda说。“我认为，还是得考虑到它的中国因素。”(完)

(编译 徐文焰/白云/李婷仪 审校 李爽)

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