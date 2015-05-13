阿里云将在迪拜设数据中心

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透迪拜5月12日 - 阿里巴巴(BABA.N)旗下云计算部门--阿里云将在迪拜设基地，以便为中东和北非的企业以及政府机构提供服务。
这可能有助于迪拜寻求成为地区科技中心的努力，也标志着阿里云计算业务的扩张。
阿里云将与迪拜米拉斯控股集团成立一家合资公司。米拉斯旗下业务涉及房地产、旅游、零售、休闲以及娱乐等。
合资公司将为迪拜的交通、通讯、城市基础设施、电力、经济服务和城市规划等六大支柱领域提供服务。
阿里云还将与米拉斯共同建设迪拜数据中心，并设为中东发展总部。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。