阿里云将在迪拜设数据中心

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜5月12日 - 阿里巴巴 旗下云计算部门--阿里云将在迪拜设基地，以便为中东和北非的企业以及政府机构提供服务。

这可能有助于迪拜寻求成为地区科技中心的努力，也标志着阿里云计算业务的扩张。

阿里云将与迪拜米拉斯控股集团成立一家合资公司。米拉斯旗下业务涉及房地产、旅游、零售、休闲以及娱乐等。

合资公司将为迪拜的交通、通讯、城市基础设施、电力、经济服务和城市规划等六大支柱领域提供服务。

阿里云还将与米拉斯共同建设迪拜数据中心，并设为中东发展总部。（完）