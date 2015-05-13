阿里云将在迪拜设数据中心

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜5月12日 - 阿里巴巴 旗下云计算部门--阿里云将在迪拜设基地，以便为中东和北非的企业以及政府机构提供服务。
这可能有助于迪拜寻求成为地区科技中心的努力，也标志着阿里云计算业务的扩张。
阿里云将与迪拜米拉斯控股集团成立一家合资公司。米拉斯旗下业务涉及房地产、旅游、零售、休闲以及娱乐等。
合资公司将为迪拜的交通、通讯、城市基础设施、电力、经济服务和城市规划等六大支柱领域提供服务。
阿里云还将与米拉斯共同建设迪拜数据中心，并设为中东发展总部。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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