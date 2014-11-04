阿里巴巴营收大增54% 获利符合预估

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京11月4日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)在美国上市之后周二首度向华尔街公布季度财报，7-9月季度净利成长15.5%至11.1亿美元，符合分析师预估。该公司在美国首次公开发行(IPO)250亿美元的规模刷新世界记录。
该项非公认会计原则(GAAP)净利符合汤森路透SmartEstimate调查21位分析师所预估的11.7亿美元。非GAAP净利中不包含股票分红费用以及无形资产摊销费用。
当季营收成长53.7%至168.3亿元人民币(27.5亿美元)，高于市场预期的27亿美元。移动业务营收是去年同期的十倍有余。稀释后每股盈余为0.20美元。
阿里巴巴纽约挂牌股价盘前上涨2.8%，周一收盘报101.80美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。