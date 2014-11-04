阿里巴巴营收大增54% 获利符合预估

路透北京11月4日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)在美国上市之后周二首度向华尔街公布季度财报，7-9月季度净利成长15.5%至11.1亿美元，符合分析师预估。该公司在美国首次公开发行(IPO)250亿美元的规模刷新世界记录。

该项非公认会计原则(GAAP)净利符合汤森路透SmartEstimate调查21位分析师所预估的11.7亿美元。非GAAP净利中不包含股票分红费用以及无形资产摊销费用。

当季营收成长53.7%至168.3亿元人民币(27.5亿美元)，高于市场预期的27亿美元。移动业务营收是去年同期的十倍有余。稀释后每股盈余为0.20美元。

阿里巴巴纽约挂牌股价盘前上涨2.8%，周一收盘报101.80美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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