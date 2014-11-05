焦点：阿里巴巴财报确认成长势头 但总体利润率降至两年低点

2014年9月19日，纽交所外一个写有阿里巴巴集团的牌子上方中美国旗在飘扬。 REUTERS/Lucas Jackson

路透北京11月4日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)的电子商务与移动业务在7-9月季度强劲增长，增幅远超对手，掩盖了利润率下降和获利增长减速的弱点。

在公布商品销售总额大增49%之后，该股最高上涨3%至纪录高位。

7-9月季度营收增长53.7%，令亚马逊(AMZN.O)同期的20%增幅相形见绌。

这是阿里巴巴250亿美元首次公开发行(IPO)之后的第一个季度财报，确认了华尔街对其成长势头在业内领先的预期。投资者看重该公司在中国市场的主导地位，尽管对其企业治理与利润率下降有些担忧。

阿里巴巴表示其收购行动或许尚未结束，因为公司希望扩大用户基础。该公司今年迄今已花费超过60亿美元用于收购。

未计利息、税项、折旧及摊销的利润率降至略低于预期的50.5%，前季为54.4%。

不过投资者周二的关注焦点放在该公司活跃用户大增52%至3.07亿人(大约相当于美国人口总数)，以及移动设备获利率(mobile monetization rate)从1.49%提升至1.87%之上。这意味着阿里巴巴在每一笔经手的移动交易中能获得更高比例的收益。

该公司股价周二收升4.19%至106.07美元，较68美元的首日挂牌价上涨逾50%。

“业绩十分强劲，特别是营收加速增长，不过在净利方面出现一些杂乱的信号，”Cantor Fitzgerald的Youssef Squali表示。

阿里巴巴季度营收共计27.4亿美元，略高于预估的27亿美元，并创下三季以来最快增速。

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**继续战略性投资**

阿里巴巴董事局执行副主席蔡崇信(Joe Tsai)表示，公司投资准备朝向增加更多客户，并将之转变成阿里巴巴核心电子商务业务的用户，以及增加阿里巴巴所能提供的产品和服务。

阿里巴巴表示，将投资移动操作系统、定位服务(LBS)及数码娱乐等新构想，不过这些都是长期计划。

首席财务长武卫在与分析师就业绩进行电话沟通时表示，阿里巴巴“将持续进行战略性投资以壮大营收”。

移动营收是去年同期的10倍多，占总营收的22%。

总商品量成长了48.7%至905亿美元。其中移动GMV占了35.8%，高于去年同季的14.7%。

7-9月非公认会计原则(GAAP)净收入为11.1亿美元，该收入扣除了股票报酬费用以及无形资产摊销费用。汤森路透SmartEstimate调查21位分析师的预估为11.7亿美元。

稀释后每股盈余为0.20美元；非GAAP稀释后每股盈余0.45美元，较上年同期成长9.4%，符合华尔街分析师的预估。

但整体利润率萎缩至18%，创下两年低位，因特别支出侵蚀获利，主要是公司IPO期间支付股票报酬4.9亿美元。(完)

(编译 张涛/徐文焰/戴素萍 审校 孙茉莉/李爽)

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