表格：阿里巴巴与互联网和电子商务巨头之对比

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透旧金山/北京9月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)周五在纽交所上市首日股价一度飙涨47%，投资者都想抓住机会，在这一有望成为史上规模最大的IPO中分得一杯羹。
此次IPO使得阿里巴巴创始人马云，与比尔盖茨和亚马逊执行长贝佐斯一样跻身于科技业亿万富豪行列。IPO为阿里巴巴在美国、欧洲和亚洲进行扩张奠定基础。
以周五收盘价93.98美元计算，阿里巴巴市值达到2,310亿美元。
以下为阿里巴巴与主要互联网和电子商务竞争对手之对比：
阿里巴巴 Facebook 谷歌
2013年营收(亿美元) 84.6* 78.7 598.3
2013年营收增速 52% 55% 19%
用户数(亿) 2.79 13 --
每用户营收(美元) 30.32* 2.14 --
员工数 20,884 6,337 47,756
市值(亿美元) 2,310 2,002 4,013
阿里巴巴 亚马逊 eBay
2013年营收(亿美元) 84.6* 744.5 160
2013年营收增速 52% 22% 14%
用户数(亿) 2.79 2.37 1.28**
每用户营收(美元) 30.32* 125 314.14
成交总额(GMV)(亿美元) 2,960 1,210 833.3
员工数 20,884 117,300 33,500
市值(亿美元) 2,310 1,502 654.1
注：1.阿里巴巴的所有数据均来自招股说明书和市场数据；其他公司的数据来自官方文件和分析师估测。
2. *阿里巴巴截至2014年3月31日的12个月业绩，其他公司为2013日历年度业绩。
3. **剔除PayPal用户，他们中间许多亦为eBay用户。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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