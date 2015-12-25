阿里巴巴向饿了么投资12.5亿美元 成第一大股东--财新

路透上海12月25日 - 财新网周五引述知情人士称，中国电商巨擘--阿里巴巴(BABA.N)和网上订餐平台饿了么已于上周四(17日)签署投资框架性协议，向后者投资12.5亿美元。获投资后，饿了么估值超过45亿美元，继续独立运作。以此计算，本轮投资后阿里占股饿了么27.7%，成为第一大股东。

11月底，饿了么在6.3亿美元F轮系列融资过去后仅三个月即再度开放融资窗口，除滴滴出行战略入股之外，还和阿里巴巴就投融资事宜展开接触。

报道称，此次阿里投资饿了么成第一大股东后，在O2O领域就有了口碑平台之外另一块重要外卖业务。目前，饿了么在外卖领域市场份额第一。对于一向投资即希望掌握控制权的阿里而言，本次投资饿了么务必谋求业务协同和控制，未来饿了么将可能接入支付宝钱包等移动端入口。

自此，O2O（线上线下）领域几大巨头在国内三大巨头百度(BIDU.O)、阿里巴巴、腾讯(0700.HK)（BAT）站队完成。

此前，腾讯和大众点评都是饿了么的投资人，而美团的外卖业务与饿了么直接竞争。在美团与大众点评合并，并且近期有报导称腾讯牵头对合并后的新美大投资28亿美元后，腾讯似乎对饿了么已不再持单一支持态度。（完）