阿里巴巴向饿了么投资12.5亿美元 成第一大股东--财新

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海12月25日 - 财新网周五引述知情人士称，中国电商巨擘--阿里巴巴(BABA.N)和网上订餐平台饿了么已于上周四(17日)签署投资框架性协议，向后者投资12.5亿美元。获投资后，饿了么估值超过45亿美元，继续独立运作。以此计算，本轮投资后阿里占股饿了么27.7%，成为第一大股东。
11月底，饿了么在6.3亿美元F轮系列融资过去后仅三个月即再度开放融资窗口，除滴滴出行战略入股之外，还和阿里巴巴就投融资事宜展开接触。
报道称，此次阿里投资饿了么成第一大股东后，在O2O领域就有了口碑平台之外另一块重要外卖业务。目前，饿了么在外卖领域市场份额第一。对于一向投资即希望掌握控制权的阿里而言，本次投资饿了么务必谋求业务协同和控制，未来饿了么将可能接入支付宝钱包等移动端入口。
自此，O2O（线上线下）领域几大巨头在国内三大巨头百度(BIDU.O)、阿里巴巴、腾讯(0700.HK)（BAT）站队完成。
此前，腾讯和大众点评都是饿了么的投资人，而美团的外卖业务与饿了么直接竞争。在美团与大众点评合并，并且近期有报导称腾讯牵头对合并后的新美大投资28亿美元后，腾讯似乎对饿了么已不再持单一支持态度。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)