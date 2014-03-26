阿里巴巴推出投资于娱乐产品的基金

路透北京3月26日 -全球最大电子商务公司阿里巴巴周三表示，将会推出一档让客户可以投资于娱乐产品的基金；此刻该公司正在拓展其金融服务平台。

这项产品名称为“娱乐宝”，可以利用智能手机进行投资，最低投资金额为100元人民币(16.12美元)。网民可以通过购买国华人寿的保险理财产品投资在这些用于电影、电视节目和线上游戏的基金。

阿里巴巴数字娱乐事业群总裁刘春宁表示，娱乐宝的目的在于提供投资平台，让普通网民更加亲近文化产业。

娱乐宝预估能提供7%的年收益，是传统银行存款利率上限3.3%的两倍多。

根据娱乐宝微博，投资于娱乐宝的客户也可以与他们投资的电影或电视节目的演员们见面，并且决定由谁来担任导演及男女主角。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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