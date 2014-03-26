阿里巴巴推出投资于娱乐产品的基金

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京3月26日 -全球最大电子商务公司阿里巴巴周三表示，将会推出一档让客户可以投资于娱乐产品的基金；此刻该公司正在拓展其金融服务平台。
这项产品名称为“娱乐宝”，可以利用智能手机进行投资，最低投资金额为100元人民币(16.12美元)。网民可以通过购买国华人寿的保险理财产品投资在这些用于电影、电视节目和线上游戏的基金。
阿里巴巴数字娱乐事业群总裁刘春宁表示，娱乐宝的目的在于提供投资平台，让普通网民更加亲近文化产业。
娱乐宝预估能提供7%的年收益，是传统银行存款利率上限3.3%的两倍多。
根据娱乐宝微博，投资于娱乐宝的客户也可以与他们投资的电影或电视节目的演员们见面，并且决定由谁来担任导演及男女主角。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。