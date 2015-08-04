阿里巴巴聘请前高盛高管Evans担任集团总裁

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月4日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)已经聘请前高盛(GS.N)合伙人Michael Evans来监督这家电子商务公司的国际扩张，这是该公司寻求中国以外地区以维系强劲成长的要务之一。
Evans在高盛任职长达20年，担任过的职位包括副董事长及亚洲主管，先前他自2014年中起就担任阿里巴巴董事，之后公司才在纽约进行创记录的首次公开上市(IPO)。
中国最大电子商务业者阿里巴巴称，聘用Evans象征着该公司提升跨境电子商务的意图；多年来该公司一直将巩固国内市场地位做为发展重心。
Evans曾经主管高盛股票承销业务，他虽没有直接的电子商务业务经验，但他获得阿里巴巴管理层、包括创办人马云及副董事长蔡崇信多年信任。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。