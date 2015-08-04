阿里巴巴聘请前高盛高管Evans担任集团总裁

路透北京8月4日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)已经聘请前高盛(GS.N)合伙人Michael Evans来监督这家电子商务公司的国际扩张，这是该公司寻求中国以外地区以维系强劲成长的要务之一。

Evans在高盛任职长达20年，担任过的职位包括副董事长及亚洲主管，先前他自2014年中起就担任阿里巴巴董事，之后公司才在纽约进行创记录的首次公开上市(IPO)。

中国最大电子商务业者阿里巴巴称，聘用Evans象征着该公司提升跨境电子商务的意图；多年来该公司一直将巩固国内市场地位做为发展重心。

Evans曾经主管高盛股票承销业务，他虽没有直接的电子商务业务经验，但他获得阿里巴巴管理层、包括创办人马云及副董事长蔡崇信多年信任。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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