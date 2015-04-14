美国服装鞋类协会抨击阿里巴巴打击假货不力

路透北京4月14日 （记者 Paul Carsten） - 一家美国贸易集团近期要求美国政府协助敦促阿里巴巴采取措施打击假货。阿里巴巴集团称，已采取一系列措施打击旗下网站的假货。

多年来，假货问题一直困扰阿里巴巴旗下包括淘宝网在内的电商平台，虽然鉴于其取得的进展，美国贸易代表办公室（USTR）已在2012年将淘宝从其“恶名市场”名单中移除。

但最近事态又出现突发状况：美国服装鞋类协会（AAFA）在4月8日致美国贸易代表Michael Froman的一封信中称，其确信阿里巴巴要么没有能力解决假货问题，要么就是对解决假货问题不感兴趣。

AAFA并指，自淘宝从“恶名市场”名单中移除后，（假货）问题愈发严重，AAFA还敦促USTR向淘宝发出清晰信号，即除非淘宝采取更多措施（打击假货），否则将被重新列入“恶名市场”。

作为回应，阿里巴巴周二称，已采取诸多措施应对假货问题，包括采用数据挖掘技术，与中国当局、1,000多个品牌所有者以及数个行业协会进行合作。

阿里巴巴还称，自2012年以来就一直与AAFA探讨如何最好地应对假货问题，并且承诺继续打击假货。

USTR上月称，正密切关注阿里巴巴集团旗下消费购物网站出售假冒和盗版商品的问题，但没有将阿里巴巴重新列入盗版黑名单。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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