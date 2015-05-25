阿里巴巴打假出新招：扶植本土品牌

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国莆田5月25日 （记者 John Ruwitch） - 中国电商巨头阿里巴巴 正在悄然开展一项计划，试图从源头抑制假冒商品。假货交易令阿里巴巴招致古驰等奢侈品牌的批评甚至起诉。

在福建莆田，阿里巴巴正与17家制鞋厂合作，培育本土在线品牌，以图复兴这个不景气的产业，给原本可能生产假冒产品的厂家提供生计。

批评者们称，这项计划的想法是错的，阿里巴巴应专注于清理在线市场泛滥的假冒商品。

然而，这项名为“中国制造”的计划却是切中要害。中国在打击假冒商品上成效有限，其中的原因之一就是，对于制造和销售侵权商品的这些人而言，缺乏有吸引力的其他出路。

现在运营“双威体育用品有限公司”（Shuangwei Sporting Goods Co Ltd）的宋宗虎称，打假打不完，打假的同时创造新的机会才是办法，因为大家都得生存。

阿里巴巴集团打击仿冒假货事务负责人倪亮称，该计划是今年一项重大的反假货行动。阿里巴巴计划将该计划拓展至家用电器、玩具、包包和其他产业，期冀通过扶植本土品牌，小厂家会放弃造假，开始从事合法经营。

阿里巴巴对鞋业制造商进行在线业务培训，帮助他们进行质量控制和营销，并进行促销活动。阿里巴巴发言人刘湘玲称，在一个为期三天的销售活动中，鞋类品牌售出了逾400万双鞋，相当于每三秒售出两双，总价值4.8亿元（7,750万美元）。

运动鞋只是个开始。

“现在我们收到了总共大概有60多个其他产业的请求，要和我们做，”阿里巴巴中国零售平台负责人张剑锋表示，该零售平台包括淘宝、天猫和聚划算。

面对成本上涨和海外订单减少，多数人希望阿里巴巴来重振本土产业。“他们都在观察有没有可以有个好的模式可以帮助当地的制造业升级。”

宋宗虎将阿里巴巴的计划视为生命线，并称他的“思威琪”帆布鞋未来要依靠（阿里巴巴）持续不断的促销活动和展出支持。“思威琪”帆布鞋与匡威全明星鞋类似。

中国市场研究集团董事总经理Shaun Rein称，一时的销售大增是一回事，但打造一个成功的品牌却完全是另一回事。“这有点儿不太可能成功，因为要从无到有地打造一个品牌并非易事，”他说道。“对于阿里巴巴来说，关键是作出一个他们正在试图打假的姿态，”他称阿里巴巴在所有销售中都能分羹，不管是假货还是真品。

之前游说美国政府向阿里巴巴施压的美国服装鞋类协会（AAFA）称，阿里巴巴应专注于让厂家从阿里巴巴的网站撤下假冒商品变得更容易。

“对于我们来说，最有效的计划是真正能够将这些（假冒）商品从阿里巴巴的网站拿下的计划，”AAFA执行副总裁史蒂夫·拉马尔（Steve Lamar）说道，并称这方面的进展一直非常缓慢。

倪亮称，阿里巴巴去年在接到品牌商的投诉后，撤下了1,200万件商品。但他也试图维护商品下架的程序，称约有四成遭品牌商投诉的涉嫌商品最终被证明是真品或者无法被确认为假货。(完)