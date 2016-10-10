阿里影业将收购好莱坞影视公司Amblin部分股权 成战略股东

路透上海10月10日 - 阿里巴巴影业集团(1060.HK)周日宣布，与好莱坞影视公司Amblin Partners达成基于未来全面战略合作的一揽子协同发展计划，包括收购该公司部分股权，成为其战略股东之一，双方将在投资、联合制作、衍生品合作及宣传发行领域展开密切合作。

据中国证券报周一报道，这是Amblin Partners成立以来首次引入中国资本，也是阿里影业首度以资本加业务的融合形态与好莱坞一流娱乐集团达成合作；此外，阿里影业将派驻一位代表加入Amblin Partners董事会，参与公司重大事项决策。

“当今中国消费者对全球性的优质内容的需求正不断增长，此次合作将成为文化沟通的桥梁，并将为新一代的中国消费者带来积极影响，”报道援引阿里巴巴集团(BABA.N)董事局主席马云表示。

Amblin Partners董事长史蒂文·斯皮尔伯格表示，公司将与阿里影业携手打造新的增长点，推动公司进一步发展壮大；希望通过创造力和想象力，给中国乃至全世界的观众带来更好的娱乐内容。

资料显示，Amblin Partners于2015年12月成立，主要的股东机构包括DreamWorks Studios、Participant Media、Reliance Entertainment和Entertainment One。该公司开发和制作的影片拥有Amblin、DreamWorks Pictures及Participant三大品牌，另外还拥有电视内容制作品牌Amblin Television。（完）