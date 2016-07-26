阿里巴巴影业设立20亿元人民币投资基金 投资影视行业公司

路透香港7月26日 - 中国阿里巴巴集团(BABA.N)旗下阿里巴巴影业集团(1060.HK)周二宣布，与海南阿里巴巴影业投资管理有限公司及芜湖歌斐资产管理有限公司等设立一项投资基金，将投资于在电影及电视娱乐行业价值链上的公司，基金目标资本承担总额为20亿元人民币。

公司公告称，该投资基金名称为＂海南阿里巴巴影业文化产业基金合伙企业＂，订约方包括一般合伙人（海南阿里巴巴影业投资管理），及有限合伙人（阿里巴巴影业及由歌斐发起之契约型基金（A类投资者））。

A类投资者总资本承担之三分之一，预计介乎10-15亿元之间，或5亿元，以较低者为准。歌斐将担任投资基金管理人，负责投资基金之营运。

基金的营运期为五年，一般合伙人可将营运期延长最多两年。

阿里巴巴影业周二开市持平于1.75港元。（完）

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