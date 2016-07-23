阿里影业料上半年净亏损升至4-4.5亿元 因淘票票推广支出增加

路透香港7月22日 - 阿里巴巴影业集团有限公司(1060.HK)周五称，预计今年上半年净亏损升至4-4.5亿元人民币，因线上售票平台淘票票的市场推广支出增加。

阿里影业去年11月向母公司阿里巴巴集团(BABA.N)收购线上电影售票业务及投融资平台＂娱乐宝＂，并将之易名为“淘票票”。此前该平台获得鼎晖投资、蚂蚁金服以及新浪网(SINA.O)等投资者总共17亿元的A轮融资。

阿里影业在联交所的声明称，自开始营运，淘票票投入重大的市场费用以达至其业务策略，这些支出主要用于吸引电影观众使用淘票票的线上售票平台。

公司并表示，“在竞争激烈的行业环境中，淘票票会随时准备应对行业的快速发展而调整业务策略。”

阿里影业于2015年上半年录得净亏损1.52亿元，去年全年则为净利4.66亿元。

该股周五收跌0.56%，报1.78港元。（完）

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