阿里影业料上半年净亏损升至4-4.5亿元 因淘票票推广支出增加

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9040元附近
路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。
路透香港7月22日 - 阿里巴巴影业集团有限公司(1060.HK)周五称，预计今年上半年净亏损升至4-4.5亿元人民币，因线上售票平台淘票票的市场推广支出增加。
阿里影业去年11月向母公司阿里巴巴集团(BABA.N)收购线上电影售票业务及投融资平台＂娱乐宝＂，并将之易名为“淘票票”。此前该平台获得鼎晖投资、蚂蚁金服以及新浪网(SINA.O)等投资者总共17亿元的A轮融资。
阿里影业在联交所的声明称，自开始营运，淘票票投入重大的市场费用以达至其业务策略，这些支出主要用于吸引电影观众使用淘票票的线上售票平台。
公司并表示，“在竞争激烈的行业环境中，淘票票会随时准备应对行业的快速发展而调整业务策略。”
阿里影业于2015年上半年录得净亏损1.52亿元，去年全年则为净利4.66亿元。
该股周五收跌0.56%，报1.78港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。
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