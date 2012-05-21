阿里巴巴洽谈股本融资23亿美元--消息

路透新加坡/香港5月21日电---两位消息人士指出,中国互联网公司阿里巴巴集团正与新加坡淡马锡控股TEM.UL等既有股东洽谈股本融资约23亿美元,作为与雅虎(Yahoo)(YHOO.O)股权交易的部分资金.

阿里巴巴周一宣布将以约71亿美元回购雅虎(YHOO.O)所持其20%股权,阿里巴巴将强化对公司的主导权,并有条件和动力加速推动集团整体上市.

一名消息人士向路透表示,阿里巴巴计划透过向股东发行股票,筹集上述71亿美元的约三分之一资金.

第二位消息人士亦证实洽谈之事,但指出淡马锡尚未对这项投资作出最後决定.

目前尚无法取得阿里巴巴回应,淡马锡发言人拒绝评论.

淡马锡在2011年9月向阿里巴巴员工股东发起收购要约进行入股,当时DST Global、银湖及云峰基金亦参与投资.(完)

--编译 蔡美珍;审校 侯向明/艾茂林

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