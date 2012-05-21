阿里巴巴洽谈股本融资23亿美元--消息

加拿大强调北美自由贸易协定谈判必须是三方谈判
路透多伦多2月21日 - 加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)周二表示，如果重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，三个成员国必须全部参与。此前外界臆测美国可能寻求先与加拿大谈，然后再与墨西哥谈。
路透新加坡/香港5月21日电---两位消息人士指出,中国互联网公司阿里巴巴集团正与新加坡淡马锡控股TEM.UL等既有股东洽谈股本融资约23亿美元,作为与雅虎(Yahoo)(YHOO.O)股权交易的部分资金.
阿里巴巴周一宣布将以约71亿美元回购雅虎(YHOO.O)所持其20%股权,阿里巴巴将强化对公司的主导权,并有条件和动力加速推动集团整体上市.
一名消息人士向路透表示,阿里巴巴计划透过向股东发行股票,筹集上述71亿美元的约三分之一资金.
第二位消息人士亦证实洽谈之事,但指出淡马锡尚未对这项投资作出最後决定.
目前尚无法取得阿里巴巴回应,淡马锡发言人拒绝评论.
淡马锡在2011年9月向阿里巴巴员工股东发起收购要约进行入股,当时DST Global、银湖及云峰基金亦参与投资.(完)
--编译 蔡美珍;审校 侯向明/艾茂林
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