阿里巴巴旗下菜鸟网络完成一轮融资 投资方包括淡马锡和GIC等

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京/上海3月14日 - 中国最大电子商务企业阿里巴巴(BABA.N)周一称，旗下物流分支菜鸟网络已完成一轮融资。
阿里巴巴在声明中称，菜鸟网络这轮融资中的投资者包括新加坡国有投资机构淡马锡控股、新加坡政府投资公司(GIC)、马来西亚国库控股公司和中国的春华资本。
阿里巴巴没有透露菜鸟网络融资额的细节，是否是通过发股融资，也没有说明菜鸟网络目前估值为多少。
阿里巴巴称，这是该公司三年前成立菜鸟以来首轮融资。当时阿里巴巴及一众中国物流企业表示，未来五到八年他们将支出1,000亿元人民币(154亿美元)发展全国范围内的物流网络。
目前还不清楚菜鸟是否已支出这1,000亿元人民币。阿里巴巴一位发言人拒绝发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。