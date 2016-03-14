阿里巴巴旗下菜鸟网络完成一轮融资 投资方包括淡马锡和GIC等

路透北京/上海3月14日 - 中国最大电子商务企业阿里巴巴(BABA.N)周一称，旗下物流分支菜鸟网络已完成一轮融资。

阿里巴巴在声明中称，菜鸟网络这轮融资中的投资者包括新加坡国有投资机构淡马锡控股、新加坡政府投资公司(GIC)、马来西亚国库控股公司和中国的春华资本。

阿里巴巴没有透露菜鸟网络融资额的细节，是否是通过发股融资，也没有说明菜鸟网络目前估值为多少。

阿里巴巴称，这是该公司三年前成立菜鸟以来首轮融资。当时阿里巴巴及一众中国物流企业表示，未来五到八年他们将支出1,000亿元人民币(154亿美元)发展全国范围内的物流网络。

目前还不清楚菜鸟是否已支出这1,000亿元人民币。阿里巴巴一位发言人拒绝发表评论。(完)