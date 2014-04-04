阿里巴巴成立招财宝理财平台 对接天弘基金八千万客户

路透上海4月4日 -中国阿里巴巴集团互联网金融领域再落一子，近日成立上海招财宝金融信息服务公司，搭建以定期产品为主的理财平台。招财宝公司已与拥有逾八千万客户的天弘基金管理公司达成战略合作。

天弘基金与阿里宝宝旗下支付宝合作推出余额宝产品，9个月内规模突破5,000亿元人民币，阿里巴巴收购天弘基金控股权的申请已递交证监会。天弘基金微博显示，双方将在投资者理财需求研究方面共同开展云计算合作，并通过系统对接，帮助用户在购买差异化的理财产品时获得更好的交易体验。

上海证券报周五报导称，未来，招财宝平台将上线基金公司、保险公司等金融机构的定期理财产品，对接余额宝。目前与招财宝有合作意向的已经有新华、华富、东吴人寿、永安保险、国华人寿等多家基金和保险公司。

报导分析称，余额宝和招财宝的合作模式可能呈现的是，余额宝客户可以通过招财宝购买其他的定期理财产品，产品到期后资金再回流进余额宝。一方面，余额宝能够维护现有客户，比其他互联网货币基金更有优势；另一方面，其他金融机构也能够借助余额宝的近亿客户体量销售产品。

报导引述天弘基金总经理郭树强称，在天弘和招财宝的合作中，余额宝提供客户和通道，招财宝和余额宝对接，是对余额宝客户资源的深度开发，是天弘战略的一个步骤。如果天弘基金有合适的定期类产品，也可能会选择招财宝平台。

至于招财宝平台的其他理财产品是否会对余额宝造成资金分流，郭树强表示，短期可能会有影响，但是长期来看，双方实现了很好的衔接和互补。招财宝平台的产品定位是有一定期限的产品，短期主要是低风险产品，且不会推出货币基金等现金管理类工具，因此不会对增利宝基金有直接的替代作用。

余额宝已经度过增长最快的阶段，加上各类互联网“宝宝”不断壮大，可能会对余额宝的发展产生一定影响。但是余额宝8,100万的客户资源仍是天弘基金和支付宝的巨大财富，招财宝的成立可以深度开发余额宝用户资源。

第一财经日报同日报导还透露，阿里巴巴集团还在与多家保险公司洽谈“支付宝9号项目”，未来购买一定期限理财产品的招财宝用户，可以将未到期理财产品用来质押贷款。阿里巴巴金融目前的布局其实是希望打通了传统银行存、贷、汇的业务通道。（完）

(发稿 林琦； 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。