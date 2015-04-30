版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 4月 30日 星期四 13:51 BJT

阿里巴巴今年冻结新增员工 马云称公司发展太快

阿里巴巴集团董事局主席马云在员工大会上表示，今年冻结新增员工，因为公司发展“确实太快”。该公司1月时称，截至2014年12月31日共有34,081名员工，同比增加63%。马云表示，在阿里巴巴GMV（商品交易总量）低于10万亿人民币的时候，员工数量不应超过5万人。他认为3万多名员工目前已经足够。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐