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中国财经 | 2015年 11月 19日 星期四 17:26 BJT

阿里巴巴启动10亿港元创业者基金 将提供200个实习机会

路透香港11月19日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)周四宣布启动10亿港元香港创业者基金，将为本地大专毕业生提供200个实习机会。

该基金属非牟利性质，旨在为合资格的香港创业者提供包括初创、成长及扩展等不同阶段的资金与指导，藉着阿里巴巴的生态系统，包括电子商务、物流、移动端、云计算与金融服务，以其商品或服务进军内地以至全球市场。

阿里巴巴执行副主席蔡崇信表示，“集团对培养创业家精神充满热诚，希望透过基金提供的资源，进一步推动香港的创新和创业精神。”

公司并称，该基金亦将每年为香港的大专院校毕业生或毕业班学生提供200个实习机会，在阿里巴巴集团或集团生态系统于国内的公司进行为期6-12个月的实习，获取工作经验。计划将接受于2016年毕业的学生申请。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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