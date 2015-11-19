阿里巴巴启动10亿港元创业者基金 将提供200个实习机会

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月19日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)周四宣布启动10亿港元香港创业者基金，将为本地大专毕业生提供200个实习机会。
该基金属非牟利性质，旨在为合资格的香港创业者提供包括初创、成长及扩展等不同阶段的资金与指导，藉着阿里巴巴的生态系统，包括电子商务、物流、移动端、云计算与金融服务，以其商品或服务进军内地以至全球市场。
阿里巴巴执行副主席蔡崇信表示，“集团对培养创业家精神充满热诚，希望透过基金提供的资源，进一步推动香港的创新和创业精神。”
公司并称，该基金亦将每年为香港的大专院校毕业生或毕业班学生提供200个实习机会，在阿里巴巴集团或集团生态系统于国内的公司进行为期6-12个月的实习，获取工作经验。计划将接受于2016年毕业的学生申请。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。