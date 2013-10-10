阿里巴巴掌控天弘是互联网金融之路重要一环

作者 林琦

路透上海10月10日 - 中国最大电子商务企业阿里巴巴集团正坚定不移地推进其互联网金融战略，虽然成立民营银行仍可能遭遇不小阻碍，但其通过成功控股国内一家基金管理公司，以涉足国内如火如荼、规模已达数十万亿元人民币的资产管理行业，无疑是一重大突破。

据天弘基金股东之一的内蒙君正(601216.SS)公告，其与阿里巴巴已就天弘基金管理公司的增资扩股和全面合作达成框架协议。阿里巴巴拟斥资11.8亿元入主天弘基金，持有后者51%的股权。

6月，阿里巴巴旗下支付宝与天弘基金开始联手推出类似闲钱投资的“余额宝”产品，将支付宝余额转成货币基金，并享有数倍于活期存款的利息。短短三个多月内，该产品规模已超过五百亿元，成为中国最大规模的基金。这个产品的成功引起不少同业机构的效仿，并推动互联网金融热潮冲向新的高度。

表面来看，阿里巴巴已不满足单单获得基金销售渠道的佣金，参股天弘基金将分享基金管理业务的利润，而从更深层面来看，一家互联网公司首次掌控一家公募基金公司，更具里程碑意义。

此前，基金公司与银行、信托、券商资管等一起，构筑起国内资产管理的超大舞台，尽管基金业约三万亿元的资产管理规模，与十万亿元级别的银行理财和信托相比，仍属“小弟弟”，但成长潜力巨大。如被业内誉为“万金油”的基金公司成立的子公司，目前监管仍比较宽松，类似理财、信托、券商集合理财计划的产品均可透过子公司的专户产品得以实现，其规模近来膨胀相当迅速，基金业的黄金发展期已经到来。

而阿里巴巴作为领先的互联网企业，控股一家基金公司，将不仅会分享基金业的红利，还可更加方便的体现其在互联网金融的战略意图。显而易见，阿里巴巴旗下阿里小贷的信贷资产证券化产品（ABS），将可通过天弘基金的专户产品更为直接地打包出售。此前阿里小贷ABS除了通过东方资产管理公司推出的ABS产品，还与一些基金公司专户产品合作。例如其与诺亚财富曾合作推出过专户产品，由基金公司提供通道，诺亚财富帮助销售。

对于传统基金公司而言，嫁接互联网基因并非仅仅是开设网上淘宝店那么简单。以一个互联网业内人士的话称，互联网金融需要充分体现海量网络客户、交易便利等网络交易特征，其运营模式不是传统金融业人士能够想象的，或许对传统金融将是一个颠覆性的改变。

就象余额宝这款产品，仅仅是透过闲钱投资这个理念，将支付宝数以亿计帐户的闲钱集中投资，几个月内其管理规模增长就令人咋舌。或许，阿里巴巴入股天弘后，可以在现有的金融体系规则下，再度开发出一个体量更为庞大的互联网金融产品。

业内人士透露，阿里巴巴小贷公司升格为民营银行近期可能希望渺茫，但既然监管层决定逐步放开组建民营银行，阿里巴巴的银行梦终究有望成为现实。届时，天弘基金与阿里银行的结合，可以预见将会结出更多的创新果实。

其实，阿里巴巴投资天弘，也算是一笔划算的财务投资。基金公司股权转让，比较常用的是Price/Aum(公司价值／资产管理规模比率）这个指标，以往业内常规水平在6%左右，近一年来有所下滑。天弘基金6月底资产管理规模仅160亿元，考虑到余额宝近几个月的贡献，估计目前其AUM在600亿元左右。按此次注资后天弘基金总股本51,430万元计算，其合适估值为每元份额约在5-6元。而阿里巴巴此次以4.5元入股，而且还是控股股东，应是享受了一些折价。（完）

(审校 曾祥进)

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