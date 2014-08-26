市场热谈：基金经理人或为迎接阿里巴巴IPO调整投资组合

2014年6月20日在杭州阿里巴巴总部拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

路透旧金山/纽约8月26日 - 投资者眼下正在研究旗下的资产组合，计划在阿里巴巴下月上市之前腾出空间。这意味着一些表现不那么吸引人的个股可能会被请出去。

阿里巴巴的首次公开发行(IPO)预计最早于下月举行，超过160亿美元的规模将成为美国历史上规模最大的科技IPO。在此之前，阿里巴巴的管理层将在美国劳工节周末假期后，展开为期两周的投资者路演。

基金经理人表示，随着投资人仔细调整投资组合后，或引发一场真正的"挥泪大甩卖"，包括亚马逊(AMZN.O)在内的一些未能打动华尔街的个股可能遭到抛售。

“任何没能达到预期的个股...可能会被考虑出售，”Forward Securities投资长Jim O'Donnell说。

“估计资产组合不会有大规模的调整，但我猜测亚马逊应该值得留意。”他补充道。

若基金经理将阿里巴巴视作分享全球第二大经济体增长盛宴的更好途径，则阿里巴巴在中国的竞争对手如百度(BIDU.O)和腾讯控股(0700.HK)或也会承压。阿里巴巴一家占有了中国80%的网络销售。

下个月的路演应该会获得大范围的基金注意，包括那些业务焦点在新兴市场和科技板块的基金。分析师称，阿里巴巴可能得到2,000亿美元的估值，或者更多，这将使得该公司跻身美国股票市场上最大的20家公司之列。

“股市要迎来金刚了。”Michael Reynal在谈到阿里巴巴时称。他是总部位于旧金山的投资公司RS Investments的投资经理。

**借道雅虎，入股阿里**

投资者怎样表现还与他们能否在这次备受瞩目的IPO中分得一杯羹有关。热论的一个话题是关注是次IPO的投资者如何看待雅虎(YHOO.O)，后者持有阿里巴巴22.5的股权。

这家美国的门户网站在拓展核心业务方面一直困难缠身，但是过去两年却因为与阿里巴巴的这层牢固关系，股价翻了一番还多。一些投资者称，雅虎可能遭遇抛售，用来为阿里巴巴腾出空间。通过某些指标，雅虎的估值过高。据汤森路透旗下的Starmine，雅虎的企业价值/销售比率比美国股市上90%的公司都高。

另一方面，没能在阿里巴巴IPO中分得一杯羹的投资者可能会抢购雅虎股票，以便搭上阿里巴巴的增长顺风车。这种论调还可能会提振软银(9984.T)股价。软银持有阿里巴巴34%的股份。

“我估计很多人都在为了阿里巴巴而持股雅虎，一旦IPO结束，他们或许会彻底放弃雅虎，”Saturna Capital旗下规模4,200万美元的Sextant Growth Fund的资深分析师和投资组合经理Paul Meeks称。Saturna Capital管理着40亿美元的资产。

“很多人知道他们抢不到IPO股票，所以他们转持雅虎和软银。他们希望能抓住IPO的机遇，”Morgan Creek Capital Management的首席信息官Mark Yusko表示，他管理着45亿美元资金，已经通过非公开配售投资阿里巴巴。

**取舍**

阿里巴巴IPO之际，正值市场对亚马逊的不满情绪日渐高涨。这是因为亚马逊不仅获利羸弱，而且还大手大脚烧钱用于开发电视剧、以及无人机和智能手机等硬件计划。

中国电子商务料将迎来繁荣期，这也可能推动部分投资中国搜索巨头百度的美国投资者转投阿里巴巴怀抱。

亚马逊今年以来股价已下挫约17%，对手eBay(EBAY.O)持平，相较之下Nasdaq指数则是上涨近9%。

根据汤森路透资料，亚马逊过去12个月的营业利润率约为0.8%，eBay约20%。相较之下，根据阿里巴巴的招股说明书，2014会计年度的营业利润率高达47.5%。

不过，一些分析师指出，亚马逊不会轻易被阿里巴巴取代，因为两家公司各自拥有地域性优势。

“亚马逊在美国市场拥有强大势力，就像阿里巴巴称霸中国市场一样，”Benchmark Co.分析师Daniel Kurnos指出。“要渗透进入对方地盘将不容易。”

2013年时，阿里巴巴旗下平台完成的交易笔数超过亚马逊和eBay，活跃用户数达2.31亿，相当于中国17%人口。

根据McKinsey Global Institute日前一项分析，到2020年时，中国网路零售销售估计将达4,200-6,500亿美元，最高相当于美国、日本、英国、德国及法国市场的总和。(完)

(编译 洪熙/田建华/朱晓军/蔡美珍; 审校 孙茉莉)

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