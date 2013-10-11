证监会称阿里巴巴入股天弘基金一事尚需审批（更新版）

* 证监会称阿里巴巴入股天弘基金需履行审批程序

* 业内人士评论证监会表态尚属中性，难判断其立场

* 证监会支持方正证券市场化合并民族证券

(新增更多评论和背景)

路透北京10月11日 - 在中国最大电子商务企业--阿里巴巴控股天弘基金管理公司计划近日宣布后，中国证监会周五称，入股事宜需符合基金法等规定的股东条件，并需履行证监会的审批程序。有业内人士表示，证监会此番表态属于中性，目前尚难断言其未来的立场。

中国证监会发言人在例行新闻会上指出，对于天弘基金变更股东、注册资本的申请，证监会将在收到其申请材料后，按照新基金法和证监会的相关规定予以审核，依法做出决定。

基金咨询机构--好买基金的基金分析师曾令华指出，阿里巴巴控股天弘基金属于新鲜事务，就目前证监会表态来看，似乎属于中性，需要等待证监会的进一步结论。

据天弘基金股东之一的内蒙君正(601216.SS)周三晚间公告，其与阿里巴巴已就天弘基金管理公司的增资扩股和全面合作达成框架协议。阿里巴巴拟斥资11.8亿元入主天弘基金，持有后者51%的股权。

证监会发言人还指出，将根据市场发展需要不断细化和完善相关法规，为公募基金行业发展创造更加开放包容、公平竞争的市场环境。

按此前公布的公募基金管理人管理办法（征求意见稿），持有基金管理公司25%以上的主要股东需符合下列条件：具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩；净资产不低于人民币2亿元；资产质量良好、具有良好的财务状况。

另外，主要股东还需最近三年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚、没有因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整改期间、具有良好的社会信誉，最近三年在金融监管、税务、工商等行政机关，以及自律管理、商业银行等机构无不良记录。

**支持方正证券合并民族证券**

证监会发言人还表示，由于方正证券(601901.SS)合并民族证券属市场化的并购重组行为，对于证券公司在依法合规的前提下，通过市场化并购重组的行为，证监会一贯予以支持。不过该项并购涉及重大资产重组，两公司目前均未提交正式申请材料。

方正证券9月底宣布，有意吸收合并非上市券商民族证券。若本次合并计划成功，方正将成为国内首例上市券商吸收合并案例。不过方正证券目前仍在持续停牌中，等待公布合并计划细节。

对于外界关注光大证券(601788.SS)自营乌龙事件的后续赔偿，证监会发言人指出，对于投资者赔偿问题，司法机关对涉及的有关诉讼案件，准备参照最高法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定的有关规定予以受理。

光大证券在8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指.SSEC瞬间暴涨逾5%。当日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

中国证监会此前已公布该事件的处置意见，除对相关责任人处以终身市场禁入等处罚外，光大证券因内幕交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)

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